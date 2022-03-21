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В Скопине возбудили уголовное дело после отравления семьи угарным газом
По данным следствия, в конце февраля 2022 года семья из трех человек (родители и их малолетний сын) была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени».

В Скопине возбудили уголовное дело после отравления семьи угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В конце февраля 2022 года семью из трех человек — родителей и их малолетнего сына — госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени».

Потерпевшим оказали медпомощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК Р. Ф. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Одной из причин попадания в квартиру угарного газа назвали частичное разрушение дымохода в виде смещения плит.

Точные причины произошедшего установит экспертиза. Расследование продолжается.