В Скопине возбудили уголовное дело после отравления семьи угарным газом
По данным следствия, в конце февраля 2022 года семья из трех человек (родители и их малолетний сын) была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени».
В Скопине возбудили уголовное дело после отравления семьи угарным газом. Об этом сообщила
В конце февраля 2022 года семью из трех человек — родителей и их малолетнего сына — госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени».
Потерпевшим оказали медпомощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238
Точные причины произошедшего установит экспертиза. Расследование продолжается.