В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя на «ВАЗе»

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,956 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В поселке Сотницыно около дома № 5 сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ» для проверки документов. У 35-летнего водителя полицейские заметили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,956 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.