В Рязанской области житель Подмосковья пытался подкупить полицейского

Инцидент произошел в субботу, 19 марта.

В Рязанской области житель Подмосковья пытался подкупить полицейского. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Шацком районе в субботу, 19 марта. 55-летний мужчина ехал по трассе М5 «Урал» и выехал на «встречную».

Пытаясь избежать административного наказания, он предложил инспектору ДПС 15 тысяч рублей. Тот отказался. Полицейский подал уведомление об этом факте.

На данный момент проводится проверка. В действиях водителя есть признаки преступления по части 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

Всего с начала 2022 года инспекторы подали 37 уведомлений о попытках склонения к получению взятки. Возбуждено семь уголовных дел.