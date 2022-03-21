В Рязанской области торговали опасным мясом

Специалисты нашли в мясе остатки лекарственного препарата для ветеринарного применения — ивермектина. Суд оштрафовал изготовителя на 150 тысяч рублей.

В Рязанской области торговали опасным мясом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В апреле 2021 года в Шиловском районе проверили деятельность индивидуального предпринимателя, который торговал мясом.

Специалисты отобрали пробу свинины и нашли в мясе остатки лекарственного препарата для ветеринарного применения — ивермектина.

Против изготовителя продукции ООО «Мясокомбинат Бобровский» из Воронежской области возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем требований технических регламентов»).

Арбитражный суд Рязанской области назначил юридическому лицу штраф в 150 тысяч рублей. Мясокомбинат обжаловал приговор в 20-м Арбитражном апелляционном суде, который 5 марта 2022 года оставил жалобу организации без удовлетворения, а размер штрафа — без изменений.