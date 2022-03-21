В Рязани заметили колонну военной техники

«Успели заснять только последнюю машину, сначала наблюдали из окна. Проезжали аккуратно, протискивались через припаркованные машины», — отметили в посте.

В Рязани заметили колонну военной техники. Ролик с места опубликовали в соцсетях.

На технику на улице Октябрьский городок обратили внимание в воскресенье, 20 марта. По словам пользователя, колонна выехала из 137 полка в районе 20:00.

«Успели заснять только последнюю машину, сначала наблюдали из окна. Проезжали аккуратно, протискивались через припаркованные машины», — отметили в посте.