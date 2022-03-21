В Рязани задержали 29-летнего создателя наркомагазина

Мужчина распространял закладки с наркотиками на улицах города.

В Рязани задержали организатора наркомагазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Специалисты УНК УМВД обнаружили в одном из мессенджеров канал по продаже синтетических наркотиков. Оперативники узнали, что его создал 29-летний мужчина.

Специалисты задержали дилера на одной из улиц Рязани. Он раскладывал наркотики в тайники. При обследовании квартиры на улице Качевской полицейские нашли и изъяли более 12 граммов N-метилэфедрона, электронные весы и упаковочные материалы.

Мужчина признался, что недавно решил сделать свой онлайн-магазин по продаже веществ бесконтактным способом. Он купил оптом партию наркотиков, разместил рекламу в мессенджере и приступил к реализации. Через две недели его задержали.

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Идет расследование.