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В Рязани ярмарка выходного дня будет временно работать в Горроще
Площадку ярмарка займет временно, так как через несколько лет на этой территории планируют построить школу.

В Рязани ярмарка выходного дня, работавшая на улице Пролетарской, будет временно располагаться на улице Дзержинского. Об этом сообщил сайт мэрии.

Со 2 апреля ярмарка временно расположится на площадке управления рязанского троллейбуса.

Как отметил замглавы горадминистрации Олег Федин, переезд связан со сменой собственника площадки. По его словам, были рассмотрены разные варианты, которые находились далеко от центра.

Он объяснил, что территория под ярмарку на более чем 100 мест должна быть площадью не менее 3 тысяч кв. м. и иметь хорошую транспортную и пешеходную доступность со всех направлений города.

Новую площадку ярмарка займет временно, так как через несколько лет на этой территории планируют построить школу.

«Сейчас важно оперативно перенести ярмарку, учесть все особенности территории, проработать вопросы организации торговых мест и стоянки транспорта, — отметил замглавы администрации. — Рязанцы должны иметь возможность покупать свежие и качественные продукты по доступной цене».

На месте новой площадки пройдет выездное совещание.

Отмечается, что ярмарке выходного дня представлена продукция рязанских сельхозтоваропроизводителей: мясная, молочная, овощная, хлебобулочная продукция. Ярмарки проходит каждую субботу с 8:00 до 15:00.