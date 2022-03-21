\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
2 943
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
3 561
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
4 526
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
4 102
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства
Процедуру организует рязанская горветстанция 26 марта с 10:00 до 12:00 на кругу у памятника святителю Василию на улице Малиновой.

В Рязани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в группе городской службы по контролю за безнадзорными животными «ВКонтакте».

Рязанская горветстанция организует бесплатную вакцинацию против бешенства для кошек и собак.

Она пройдет 26 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Малиновая, на кругу у памятника святителю Василию.

ГБУ РО «Рязанская горветстанция» находится на улице Каширина, дом № 22, телефон: +7 (4912) 25-40-38.