В Рязани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства

Процедуру организует рязанская горветстанция 26 марта с 10:00 до 12:00 на кругу у памятника святителю Василию на улице Малиновой.

В Рязани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в группе городской службы по контролю за безнадзорными животными « ВКонтакте ».

Рязанская горветстанция организует бесплатную вакцинацию против бешенства для кошек и собак.

Она пройдет 26 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Малиновая, на кругу у памятника святителю Василию.