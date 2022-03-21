В Рязани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства
Процедуру организует рязанская горветстанция 26 марта с 10:00 до 12:00 на кругу у памятника святителю Василию на улице Малиновой.
В Рязани пройдет бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства. Об этом сообщили в группе городской службы по контролю за безнадзорными животными «
Рязанская горветстанция организует бесплатную вакцинацию против бешенства для кошек и собак.
Она пройдет 26 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Малиновая, на кругу у памятника святителю Василию.
ГБУ РО «Рязанская горветстанция» находится на улице Каширина, дом № 22, телефон: