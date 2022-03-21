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В Рязани на четырех улицах отключат холодную воду
С 09:30 холодной воды не будет на улицах Поселковой, 10-й линии, Ленинского Комсомола, Стройкова.

В Рязани на четырех улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

В понедельник, 21 марта, с 09:30 отключат холодную воду по следующим адресам:

  • улица Поселковая, дома №№ 1-а, 3-а — отключат до 17:00.

На трех улицах холодной воды не будет до 18:00:

  • улица 10-я Линия, дома №№ 35, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37, 39;
  • улица Ленинского Комсомола дома №№ 89, 91, 93 корпус1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 93, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 95, 97, 99;
  • улица Стройкова дома №№ 88 корпус 1, 88, 90, 92, 94/41.

Подвоз технической воды организуют по адресу: улица Ленинского Комсомола, дом № 93.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.