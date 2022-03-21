В России заработает новая блокировка спам-звонков

На сайте мобильных операторов и антимонопольного регулятора можно будет подать жалобу на звонок или СМС-рекламу, поступившую без согласия абонента. После этого номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

В России заработает новая блокировка спам-звонков. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на федеральную антимонопольную службу.

В ФАС рассказали, что россияне массово жалуются на спам-звонки из-за рубежа с использованием подменных номеров. Во втором квартале 2022 года в России запустят новую систему защиты от спам-звонков и СМС.

На сайте мобильных операторов и антимонопольного регулятора можно будет подать жалобу на звонок или СМС-рекламу, поступившую без согласия абонента. После этого номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

В пресс-службе «Билайна» изданию сообщили, что ожидают запуск сервиса сбора и обработки обратной связи к 1 июня. В пресс-службе Tele2 «Известиям» пояснили, что клиенты уже могут обратиться в кол-центр по поводу спам-звонка, заявление будет рассмотрено в течение 72 часов, но при сотрудничестве с ФАС появится новый способ подачи жалобы через специальную форму на сайте оператора.