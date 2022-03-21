\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
2 943
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
3 561
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
4 526
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
4 102
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России заработает новая блокировка спам-звонков
На сайте мобильных операторов и антимонопольного регулятора можно будет подать жалобу на звонок или СМС-рекламу, поступившую без согласия абонента. После этого номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

В России заработает новая блокировка спам-звонков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на федеральную антимонопольную службу.

В ФАС рассказали, что россияне массово жалуются на спам-звонки из-за рубежа с использованием подменных номеров. Во втором квартале 2022 года в России запустят новую систему защиты от спам-звонков и СМС.

На сайте мобильных операторов и антимонопольного регулятора можно будет подать жалобу на звонок или СМС-рекламу, поступившую без согласия абонента. После этого номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

В пресс-службе «Билайна» изданию сообщили, что ожидают запуск сервиса сбора и обработки обратной связи к 1 июня. В пресс-службе Tele2 «Известиям» пояснили, что клиенты уже могут обратиться в кол-центр по поводу спам-звонка, заявление будет рассмотрено в течение 72 часов, но при сотрудничестве с ФАС появится новый способ подачи жалобы через специальную форму на сайте оператора.