В Подмосковье задержали рязанку, смертельно ранившую своего знакомого

Инцидент произошел в Дедовске.

В Подмосковье задержали рязанку, смертельно ранившую своего знакомого. Об этом сообщили « Вести Подмосковья » со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Дедовске.

По предварительным данным, в квартире одного из домов на улице Керамической 42-летний мужчина и его 25-летняя знакомая выпивали. Застолье привело к ссоре. Во время конфликта женщина ножом ударила собутыльника в живот.

Мужчину госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением. Он погиб. Женщину задержали. Она проживала в Дедовске, но зарегистрирована в Ряжске.