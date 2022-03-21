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В Подмосковье задержали рязанку, смертельно ранившую своего знакомого
Инцидент произошел в Дедовске.

В Подмосковье задержали рязанку, смертельно ранившую своего знакомого. Об этом сообщили «Вести Подмосковья» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Дедовске.

По предварительным данным, в квартире одного из домов на улице Керамической 42-летний мужчина и его 25-летняя знакомая выпивали. Застолье привело к ссоре. Во время конфликта женщина ножом ударила собутыльника в живот.

Мужчину госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением. Он погиб. Женщину задержали. Она проживала в Дедовске, но зарегистрирована в Ряжске.

На нее завели уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и части 1 статьи 105 («Убийство») УК Р. Ф. Она находится под стражей.