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В Общественной палате предложили заблокировать WhatsApp
Глава рабочей группы по защите прав пользователей интернета Малькевич отметил, что мессенджере распространяется огромное число ложной информации.

В Общественной палате предложили заблокировать WhatsApp. Об этом ТАСС рассказал глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

Малькевич отметил, что в мессенджере распространяется огромное число ложной информации.

«Мы в палате не видим логики в том, что из-под этого регулирования выпал WhatsApp, его тоже нужно заблокировать. Нам звонят на горячую линию по защите прав пользователей сети Интернет в палату люди и спрашивают, почему так? Но ведь вся корпорация Meta (запрещена в России за экстремизм) признана экстремистской, а WhatsApp — это их продукт», — сказал Малькевич.

По его словам, чиновники и сотрудники госкорпораций не должны использовать WhatsApp потому, что «вся переписка там полностью доступна американским спецслужбам».

Малькевич также отметил, что госорганизации и их руководство не должны выкладывать материалы на Facebook и Instagram (запрещены в России за экстремизм). Он подчеркнул, что тем самым россиян поощряют к использованию VPN-сервисов.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы запретил в России Instagram и Facebook за экстремизм.