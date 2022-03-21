В Москве задержали педофила, изнасиловавшего школьницу

Мать девятилетней девочки заявила, что мужчина совершал противоправные действия также в декабре и феврале.

В Москве задержали педофила, изнасиловавшего школьницу. Об этом пишет РЕН ТВ .

Полицейские задержали 25-летнего безработного на западе столицы ночью 20 марта. 36-летняя мать девятилетней девочки заявила, что мужчина изнасиловал ребенка на улице Генерала Глаголева.

Она также рассказала полицейским, что злоумышленник совершал противоправные действия с девочкой в декабре и феврале.

Против мужчины возбудили уголовное дело.