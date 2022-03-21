В Москве начали рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией

В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомназдора. Интересы компании Meta Platforms представляют два адвоката.

В понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы начал рассматривать заявление Генпрокуратуры России о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. Об этом передает РИА Новости .

Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомназдора. Интересы компании Meta Platforms представляют два адвоката.

Напомним, Meta Platforms сняла запрет на призывы к насилию против российских военных. Генпрокуратура России поставила вопрос о признании организации экстремисткой, СК РФ завел уголовное дело. На прошлой неделе доступ к Instagram в России заблокировали.