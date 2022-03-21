В МИД заявили, что слова Байдена о Путине ставят отношения США и России на грань разрыва

Байден сказал, что считает Путина «военным преступником», «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом». Послу США в России вручили ноту протеста.

В МИД заявили, что слова Байдена о Путине ставят отношения США и России на грань разрыва. Об этом пишет РИА Новости .

Высказывания президента Джо Байдена о президенте Владимире Путине подталкивают российско-американские отношения к разрыву, сообщили в министерстве иностранных дел. На выступлении в Ирландии Байден назвал президента России «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом». В понедельник, 21 марта, после США Джона Салливана по этому поводу вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.

«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — подчеркнули в ведомстве.

Салливана предупредили, что враждебные действия против России получат «решительный и твердый отпор».

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».