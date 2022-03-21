Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
ЦБ USD 104.68 0.73 22/03
ЦБ EUR 115.6 1.2 22/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
Вчера 13:06
3 231
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 345
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
3 935
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
4 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В МИД заявили, что слова Байдена о Путине ставят отношения США и России на грань разрыва
Байден сказал, что считает Путина «военным преступником», «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом». Послу США в России вручили ноту протеста.

В МИД заявили, что слова Байдена о Путине ставят отношения США и России на грань разрыва. Об этом пишет РИА Новости.

Высказывания президента Джо Байдена о президенте Владимире Путине подталкивают российско-американские отношения к разрыву, сообщили в министерстве иностранных дел. На выступлении в Ирландии Байден назвал президента России «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом». В понедельник, 21 марта, после США Джона Салливана по этому поводу вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.

«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — подчеркнули в ведомстве.

Салливана предупредили, что враждебные действия против России получат «решительный и твердый отпор».

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».