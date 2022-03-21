В Кировской области мужчина погиб в ДТП с фурой

Авария произошла в воскресенье, 20 марта, на трассе Р-243.

В Кировской области мужчина погиб в ДТП с фурой. Об этом сообщили в соцсети.

Авария произошла в воскресенье, 20 марта в Слободском районе, на 656 километре трассы Р-243.

Согласно публикации, 32-летний водитель Opel пошел на опасный обгон. Из-за солнца он не обратил внимание на фуру Volvo. Легковушка врезалась в грузовик.

От удара Opel отбросило на микроавтобус Ford.

В результате водитель легковушки погиб на месте. Пассажира Opel с травмами госпитализировали. В микроавтобусе и грузовике никто не пострадал.