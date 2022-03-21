В Госдуме предложили запретить коммерческие вывески на иностранных языках

Депутат Хамзаев отметил, что вывески же на иностранных языках, не всегда информативны для граждан России и нивелируют статус государственного русского языка.

В Госдуме предложили запретить коммерческие вывески на иностранных языках. Об этом пишет RT .

Депутат Султан Хамзаев направил письмо главе ФАС Максиму Шасколькому. Хамзаев отметил, что в России единственный государственный язык — русский. В то же время большая часть вывесок на российских улицах написаны на иностранном языке.

Парламентарий подчеркнул, что иностранные вывески не всегда информативны для жителей России и нивелируют статус государственного русского языка.

Хамзаев предложил обсудить изменения в законодательство, где обязать иностранные компании использовать для вывесок русский язык и проводить транслитерацию иностранных наименований бренда.

Ранее в России предложили на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые не вернутся на российский рынок до 1 мая 2022 года.