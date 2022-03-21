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В Горроще на три месяца перекроют движение
Из-за этого изменится движение общественного транспорта.

В Рязани на три месяца перекроют движение в Горроще на улице Шевченко. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение закроют на участке улицы Шевченко от улицы 2-я Линия до улицы Дзержинского с 21 марта до 31 июня.

Из-за этого изменится движение общественного транспорта.

Автобусы маршрута № 20 «Микрорайон № 1 ДПР — поселок Мехзавода» на участке пути между остановками «Компания ЕЛАМЕД» и «УРТ» поедут по улице Высоковольтной, далее — по своему маршруту.

Место огородят, там установят знаки.