В Горроще на три месяца перекроют движение
Из-за этого изменится движение общественного транспорта.
В Рязани на три месяца перекроют движение в Горроще на улице Шевченко. Об этом сообщил
Движение закроют на участке улицы Шевченко от улицы 2-я Линия до улицы Дзержинского с 21 марта до 31 июня.
Из-за этого изменится движение общественного транспорта.
Автобусы маршрута № 20 «Микрорайон № 1 ДПР — поселок Мехзавода» на участке пути между остановками «Компания ЕЛАМЕД» и «УРТ» поедут по улице Высоковольтной, далее — по своему маршруту.
Место огородят, там установят знаки.