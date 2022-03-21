Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 104.68 0.73 22/03
ЦБ EUR 115.6 1.2 22/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
5 часов назад
467
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 201
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
3 791
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
4 750
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Сувенир вместо инсулина. Девушка попалась на уловку рязанского мошенника
В конце февраля у ее сына выявили диабет и семье нужно было в кратчайшие сроки получить инсулин «Фиапс». Она нашла «продавца» из Рязани, который ее обманул.

Женщина попалась на уловку мошенника из Рязани и вместо инсулина получила сувенир. Об этом она сообщила РЗН.инфо.

Читательница проживает в Краснодарском крае. В конце февраля у ее сына выявили диабет и семье нужно было в кратчайшие сроки получить инсулин «Фиапс»."

«Из-за ситуации с Украиной, ростом цен начались перебои с поставками в социальных аптеках, ставили на очередь для получения. Срочно нужен был инсулин, в обычных аптеках его не найти. Посоветовали поискать в группах для диабетиков. И я нашла, на свою голову. Молодой человек из Рязани обещал отправить препарат. Не бесплатно. Я перевела ему деньги, а затем получила посылку в которой лежал сувенир», — посетовала женщина.

По словам собеседницы, после этого мужчина не отвечал на звонки и сообщения. Запасов инсулина для сына осталось на одну неделю. Женщина волновалась, что за это время получить лекарство по рецепту не удастся.

«Не знаю, что должно быть в голове чтобы в такое время наживаться на жизненно необходимых препаратах… Я написала в социальных сетях о проблеме. Откликнулись девушки из разных регионов. Многие, как и я, пострадали из-за рязанского мошенника. Вместе нам удалось обратиться в нужные службы и разрешить конфликт. Молодой человек вернул нам средства», — продолжила собеседница.

Женщина добавила, что в группах «ВКонтакте», где люди ищут инсулин, лучше всего проверять данные несколько раз и не оформлять доставку самим, а также читать отзывы о человеке, который предлагает товар.

«Я рассказала об этом, чтобы люди не поддавались панике и не обращались к непроверенным лицам, которые на этом наживаются», — заключила она.