Сувенир вместо инсулина. Девушка попалась на уловку рязанского мошенника

В конце февраля у ее сына выявили диабет и семье нужно было в кратчайшие сроки получить инсулин «Фиапс». Она нашла «продавца» из Рязани, который ее обманул.

Женщина попалась на уловку мошенника из Рязани и вместо инсулина получила сувенир. Об этом она сообщила РЗН.инфо.

Читательница проживает в Краснодарском крае. В конце февраля у ее сына выявили диабет и семье нужно было в кратчайшие сроки получить инсулин «Фиапс»."

«Из-за ситуации с Украиной, ростом цен начались перебои с поставками в социальных аптеках, ставили на очередь для получения. Срочно нужен был инсулин, в обычных аптеках его не найти. Посоветовали поискать в группах для диабетиков. И я нашла, на свою голову. Молодой человек из Рязани обещал отправить препарат. Не бесплатно. Я перевела ему деньги, а затем получила посылку в которой лежал сувенир», — посетовала женщина.

По словам собеседницы, после этого мужчина не отвечал на звонки и сообщения. Запасов инсулина для сына осталось на одну неделю. Женщина волновалась, что за это время получить лекарство по рецепту не удастся.

«Не знаю, что должно быть в голове чтобы в такое время наживаться на жизненно необходимых препаратах… Я написала в социальных сетях о проблеме. Откликнулись девушки из разных регионов. Многие, как и я, пострадали из-за рязанского мошенника. Вместе нам удалось обратиться в нужные службы и разрешить конфликт. Молодой человек вернул нам средства», — продолжила собеседница.

Женщина добавила, что в группах «ВКонтакте», где люди ищут инсулин, лучше всего проверять данные несколько раз и не оформлять доставку самим, а также читать отзывы о человеке, который предлагает товар.

«Я рассказала об этом, чтобы люди не поддавались панике и не обращались к непроверенным лицам, которые на этом наживаются», — заключила она.