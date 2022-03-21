Суд отказался прекратить дело о запрете деятельности Meta

Процесс просили остановить адвокаты корпорации. Они заявили, что иск нужно рассматривать по месту регистрации организации — в США.

Тверской суд Москвы отказался прекратить рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о признании компании Meta экстремистской. Об этом передает РИА Новости .

Процесс просили остановить адвокаты корпорации. Они заявили, что иск нужно рассматривать по месту регистрации организации — в США.

Защита ходатайствовали о переносе слушаний. Адвокат отметила, что о 300-страничном иске они узнали «незадолго до процесса» и не успели подготовиться.

«А затем получили еще 96 страниц пояснений от Роскомнадзора. Никто не успел бы подготовиться в такие сроки», — отметила адвокат.

Она добавила, что в таком темпе ответчик лишается «справедливых процессуальных гарантий».

Суд отказал в переносе слушаний.

Напомним, Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram. Генпрокуратура потребовала признать корпорацию экстремистской. Следком завел уголовное дело о призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Доступ к Instagram и Facebook в России заблокировали.