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Стали известны подробности исчезновения школьника в Ставрополье
12-летнего мальчика убил 15-летний подросток. Он приревновал школьника к девочке и позвал на разговор в лес, где несколько раз ударил ножом.

Стали известны подробности исчезновения школьника в Ставрополье. Об этом пишет telegram-канал 112.

Школьника нашли мертвым в лесополосе в понедельник, 21 марта. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений.

Выяснилось, что ребенка убил 15-летний подросток. Мальчики учились в одной из школ Невинномысска. Подросток приревновал убитого к девочке и позвал на разговор в лес. Там он нанес 12-летнему школьнику ножевые ранения.

Следователи возбудили уголовное дело.