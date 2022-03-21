РЖД отменили в поездах и на вокзалах масочный режим и термометрию

Компания продолжит осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов.

РЖД отменили масочный режим и измерение температуры в поездах дальнего следования и на вокзалах. Об этом компания сообщила в Telegram-канале .

Пассажирам также больше не надо будет соблюдать соцдистанцию в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах. Отмечается, что ограничения начинают снимать из-за стабилизации эпидемической ситуации.

Компания продолжит осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов.