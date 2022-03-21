Россия отказалась вести с Японией переговоры по мирному договору

Отмечается, что российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией из-за «невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за антироссийских санкций, введенных ранее. Об этом говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией из-за «невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

МИД России решил прекратить безвизовые поездки японских граждан, также Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

«Российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу», — добавили в сообщении.

В МИД России отметили, что ответственность за ущерб взаимодействию и интересам самой Японии лежит на Токио, который сделал выбор в пользу антироссийского курса.