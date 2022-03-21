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Российские кинотеатры не повысят цены на билеты
Об этом сообщили главы нескольких сетей.

Российские кинотеатры не повысят цены на билеты и ассортименты кинобаров на фоне роста стоимости других товаров и услуг. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на глав пяти Объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар».

«Задача — сохранить его [подобный досуг] доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%", — рассказал в беседе с изданием генеральный директор Объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Помимо этого, по словам Васясина и главы сети «Премьер-зал» Владимира Петелина, после приостановки ведущими голливудскими студиями показа своих фильмов в России кинотеатры не располагают контентом, который был бы высоко востребован у зрителей.