Российские кинотеатры не повысят цены на билеты и ассортименты кинобаров на фоне роста стоимости других товаров и услуг. Об этом сообщили «
«Задача — сохранить его [подобный досуг] доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%", — рассказал в беседе с изданием генеральный директор Объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
Помимо этого, по словам Васясина и главы сети «Премьер-зал» Владимира Петелина, после приостановки ведущими голливудскими студиями показа своих фильмов в России кинотеатры не располагают контентом, который был бы высоко востребован у зрителей.