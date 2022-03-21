Ресторанный критик рассказал о будущем фастфуда в России

По словам Дмитрия Алексеева, в стране появятся десятки небольших ресторанов.

Основатель проекта Tastes of Russia, ресторанный критик Дмитрий Алексеев поделился мнением по поводу будущего фастфуда в России. Об этом сообщило радио Sputnik .

По его словам, после ухода ряда международных сетей ассортимент рынка быстрого питания существенно расширится.

«Станет больше мест с шаурмой, чебуреками и другими традиционными для нашего региона блюдами быстрого питания. Состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента. Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной. Также и с чебуреками, их можно делать хоть с камчатским крабом», — сказал Алексеев.

Критик отметил, что бургеры вряд ли пропадут из заведений. «Они есть и у российских сетей фастфуда», — напомнил Дмитрий Алексеев.

Отечественные производители говядины смогут предложить потребителям фастфуд, изготовленный из собственной продукции, продолжил специалист. Он полагает, что россияне в будущем увидят десятки или даже сотни новых ресторанов.

«Крупные российские производители говядины имеют и активно развивают свои сети. У них есть свои проекты, они сейчас заявляют о значительном увеличении количества своих точек. Понятно, что для них вообще не вопрос открыть десятки или даже сотни небольших ресторанов быстрого питания. Они до недавнего времени поставляли свою говядину крупным транснациональным операторам фастфуда. Теперь смогут начать продавать ее сами», — отметил Дмитрий Алексеев.