На рязанца завели уголовное дело за оплату покупок чужой банковской картой

Мужчина нашел банковскую карту на улице и решил оплатить ей покупки в магазине. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

На рязанца завели уголовное дело за оплату покупок чужой банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Шилове 47-летний местный житель нашел на улице банковскую карту. Ее потеряла 26-летняя девушка.

Мужчина оплатил картой покупки в магазине на сумму 3 000 рублей. Тем самым он похитил деньги у владелицы карты.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.