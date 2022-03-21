Мошенники стали использовать информацию о санкциях для обмана россиян

Мошенники стали сообщать об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что телефонные мошенники стали использовать информацию о международных санкциях для хищений. Об этом передает РИА Новости .

По словам Волк, мошенники стали сообщать об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы.

Также она отметила, что среди новых причин для звонка — вероятность якобы полного запрета снятия денег со счетов или блокировки банковских операций из-за санкций.

Мошенники предлагают взять кредит и перевести его на «специальный безопасный антикризисный счет». Также они требуют назвать данные банковской карты или код, приходящий в SMS.

По всем случаям завели уголовные дела о мошенничестве.