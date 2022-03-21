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Корпорация развития Рязанской области проведет обучение инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона
Никитин заявил, что основные усилия, на которые делает ставку губернатор и экономический блок правительства, сосредоточены на создании в 2022—2023 годах еще четырех парков в различных районах области. Их локации определят исходя из запросов инвесторов и оценки аналитиков корпорации развития.

В понедельник, 21 марта, зампред правительства Рязанской области Артем Никитин провел ВКС-совещание с главами администраций и инвестиционными уполномоченными муниципальных образований, на котором обозначил приоритетные направления инвестиционного развития региона на ближайшие несколько лет.

Никитин заявил, что основные усилия, на которые делает ставку губернатор и экономический блок правительства, сосредоточены на создании в 2022—2023 годах еще четырех парков в различных районах области. Их локации определят исходя из запросов инвесторов и оценки аналитиков корпорации развития.

Заместитель председателя правительства заявил, что от муниципальных образований, потребуются актуализированные данные о земельных участках, которые могут представлять предметный интерес для потенциальных инвесторов. По его словам, основное внимание уделяется таким характеристикам, как наличие подведенных к площадке инженерных коммуникаций, близость к региональным и федеральным трассам.

В обращении к главам муниципальных образований Артем Никитин определил базовые пожелания к специалистам, которые выступают инвестиционными уполномоченными.

«Инвестиционные уполномоченные должны быть исключительно компетентными, коммуникабельными, ответственными специалистами, обладать здоровым азартом и стремлением развивать свой район, иметь налаженный контакт с ресурсоснабжающими и другими спецорганизациями муниципального образования», — сказал зампред правительства региона.