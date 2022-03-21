«Известия»: российские магазины прекращают продажу техники в рассрочку

Продавцам электроники стало невыгодно продавать товары в кредит и рассрочку из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют.

Российские магазины прекращают продажу техники в рассрочку. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на представителей торговых сетей.

Продавцам электроники стало невыгодно продавать товары в кредит и рассрочку из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют.

Издание отмечает, что в российских магазинах Apple re: Store, «М. Видео» и «Эльдорадо» невозможно купить товар в рассрочку. Представитель сети «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева рассказала, что решение связано с ослаблением рубля.

«Это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен», — сказала Андреева.

В Роспотребнадзоре рассказали, что у продавца нет обязанности продавать товары в рассрочку или кредит.

Ранее сообщалось, что крупная бытовая техника в России подорожала на 50%.