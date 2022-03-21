Иммунолог спрогнозировал вспышку «стелс-омикрона» в России

По его словам, эволюция вируса продолжается. Специалист заявил, что возможно, развитие штамма BA.3, потенциально более патогенного «Дельтакрона» и других вариантов.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что в ближайший месяц может произойти всплеск линии коронавируса BA.2, или «стелс-Омикрона». Об этом пишут « Известия ».

Специалист заявил, что на данный момент уровень заболеваемости снизился, но баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий.

По его словам, более безопасное время настанет к концу весны-началу лета. Он пояснил, что на фоне этих факторов идут полная отмена «противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета».

«На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как „Омикрон“, но весьма заметным», — сказал Крючков.

По его словам, эволюция вируса продолжается. Специалист заявил, что возможно, развитие штамма BA.3, потенциально более патогенного «Дельтакрона» и других вариантов.