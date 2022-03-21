Глава Минздрава объяснил ажиотаж на некоторые лекарства фейками

По словам Мурашко, поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжается.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что ажиотаж на некоторые лекарства вызван «фейками». Об этом пишет РИА Новости .

По его словам, поставки жизненно необходимых лекарств в Россию продолжается. Это подтверждают все фармацевтические компании. «В рамках ЖНВЛП-списка у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате, — заявил Мурашко на видеоконференции общественных приемных «Единой России» и Минздрава.

Министр отметил, что ажиотажный спрос вызван распространением недостоверной информации.