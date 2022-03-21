Эксперт рассказал о возможности «обнуления» долларов США в России

Обнулить доллары, находящиеся в России, США не смогут. Об этом сообщило агентство «
По его словам, единственная возможность блокировки внешний операций касается лишь банковских счетов. При этом внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно.
Что касается наличных, то это абсолютно несбыточная угроза. Единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности не существует. «Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — отметил Кочетков.
При дальнейших рестрикциях на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты