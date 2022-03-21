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Эксперт рассказал о возможности «обнуления» долларов США в России
По его словам, Штаты не смогут это сделать.

Обнулить доллары, находящиеся в России, США не смогут. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрея Кочеткова.

По его словам, единственная возможность блокировки внешний операций касается лишь банковских счетов. При этом внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно.

Что касается наличных, то это абсолютно несбыточная угроза. Единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или лицу определенной национальности не существует. «Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — отметил Кочетков.

При дальнейших рестрикциях на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты усугубится. Меры против резервов РФ были негативно восприняты многими странами, которые задумались о переводе расчетов на национальные валюты. Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты, заключил эксперт.