Блогера Эдварда Била приговорили к реальному сроку

Пресненский суд Москвы признал блогера виновным по части 1 статьи 264 УК РФ и приговорил к одному году и двум месяцам колонии общего режима. Била взяли под стражу в зале суда.

Блогер Эдвард Бил получил год и два месяца колонии общего режима. Об этом передает ТАСС .

Пресненский суд Москвы признал блогера виновным по части 1 статьи 264 УК РФ и приговорил к одному году и двум месяцам колонии общего режима. Била взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его.

Напомним, Била осудили за ДТП в центре Москвы, произошедшее 1 апреля 2021 года. Одна из пострадавших впала в кому и перенесла несколько операций. Блогер оплатил женщине все лечение (11 миллионов рублей) и продолжает платить ей по 250 тысяч в месяц, пока она полностью не восстановится.

Ранее суд приговорил его к двум годам лишения свободы и лишил «прав» на три года.