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Зеленский заявил о риске начала мировой войны при неудачных переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорим с президентом России Владимиром Путиным, однако при неудаче есть риск начала третьей мировой войны. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорим с президентом России Владимиром Путиным, однако при неудаче есть риск начала третьей мировой войны. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN.

Он заявил, что использует любой формат и шанс для разговора с Путиным.

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет, — отметил Зеленский. — Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война».

Зеленский добавил, что Украина ни при каких условиях не может поступиться территориальной целостностью.

Глава российской делегации Владимир Мединский 18 марта заявил, что говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет лишь тогда, когда Россия и Украина подготовят и утвердят мирный договор.