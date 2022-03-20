В Новомичуринске серьезный пожар попал на видео

В Новомичуринске в субботу, 19 марта, около 20:00 в дачном товариществе «Озерное» загорелась баня на одном из участков. Видео и фото с места происшествия опубликовано на сайте ИД «Пресса».

В Новомичуринске в субботу, 19 марта, около 20:00 в дачном товариществе «Озерное» загорелась баня на одном из участков. Видео и фото с места происшествия опубликовано на сайте ИД «Пресса».

Владельцы участка вызвали пожарных.

«Хорошо, что баню потушили и не взорвался газовый баллон внутри. Не задело и дачный домик в десяти метрах от пожара. Загорелся лишь соседский забор», — рассказали очевидцы.

При пожаре никто не пострадал.