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В Чувашии рязанская гадалка два месяца обманывала девушку под видом снятия порчи
Полицейские раскрыли мошенничество в отношении жительницы Чувашии. К совершению преступления причастна уроженка Рязанской области, представляющаяся гадалкой.

Полицейские раскрыли мошенничество в отношении жительницы Чувашии. К совершению преступления причастна уроженка Рязанской области, представляющаяся гадалкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской республике.

Осенью прошлого года 23-летняя жительница Чебоксарского района обратилась к гадалке, предлагавшей услуги в одной из соцсетей. Рассчитывая решить личные проблемы, девушка за два месяца перечислила мошеннице более 40 000 рублей, но изменений в ее жизни не произошло. При этом гадалка настаивала на продолжении сеансов. Потерпевшая поняла, что ее обманули.

Правоохранители установили, что к совершению мошенничества причастна уроженка Рязанской области, проживающая под Москвой. В Солнечногорске 22-летняя подозреваемая была задержана и доставлена в Чувашию для проведения следственных действий.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она полностью признала вину и возместила причиненный ущерб пострадавшей.

Полиция проверяет причастность злоумышленницы к аналогичным преступлениям.