Следователи назвали возможную причину пожара в Ряжске, на котором погиб мужчина
Пожар в Ряжске, на котором погиб 40-летний мужчина, мог произойти во время эксплуатации бытового газового отопительного оборудования.
Пожар в Ряжске, на котором погиб 40-летний мужчина, мог произойти во время эксплуатации бытового газового отопительного оборудования. Об этом рассказал следователь по особо важным делам Скопинского МСО Илья Степанов, сообщается на сайте
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Рассматриваются все версии ЧП.
Напомним, днем 19 марта в Ряжске произошел пожар в частном доме. При разборе завалов спасатели обнаружили труп хозяина. 40-летний мужчина жил один.