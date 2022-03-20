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Следователи назвали возможную причину пожара в Ряжске, на котором погиб мужчина
Пожар в Ряжске, на котором погиб 40-летний мужчина, мог произойти во время эксплуатации бытового газового отопительного оборудования.

Пожар в Ряжске, на котором погиб 40-летний мужчина, мог произойти во время эксплуатации бытового газового отопительного оборудования. Об этом рассказал следователь по особо важным делам Скопинского МСО Илья Степанов, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Рассматриваются все версии ЧП.

Напомним, днем 19 марта в Ряжске произошел пожар в частном доме. При разборе завалов спасатели обнаружили труп хозяина. 40-летний мужчина жил один.