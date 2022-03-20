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Россиян предупредили о волне полярного холода в конце марта
В Центральной России на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода с осадками и гололедом. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной России на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода с осадками и гололедом. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе среднесуточная температура воздуха в Москве приблизится к +5 градусам. Синоптик посоветовал не менять зимнюю резину.

«Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем, на стыке марта и апреля, ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно», — сказал Тишковец.

После кратковременного холодного периода начнется сильное потепление. Оно ожидается предварительно с наступлением второй пятидневки апреля.