Россиян предупредили о волне полярного холода в конце марта

В Центральной России на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода с осадками и гололедом. Об этом сообщил
По его словам, на следующей неделе среднесуточная температура воздуха в Москве приблизится к +5 градусам. Синоптик посоветовал не менять зимнюю резину.
«Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем, на стыке марта и апреля, ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно», — сказал Тишковец.
После кратковременного холодного периода начнется сильное потепление. Оно ожидается предварительно с наступлением второй пятидневки апреля.