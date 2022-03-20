Россиян предупредили о риске подорожания жизненно необходимых лекарств

Жизненно необходимые препараты в России могут подорожать следом за остальными товарами. Об этом заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов агентству «Прайм».

Жизненно необходимые препараты в России могут подорожать следом за остальными товарами. Об этом заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов агентству «Прайм».

По его словам, поднять цену резко не выйдет из-за ограничений закона, однако изменения рыночной конъюнктуры могут вынудить провести индексацию цен на жизненно важные лекарства, чтобы предотвратить их дефицит.

Также производители попытаются компенсировать падение доходности в отношении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за счет продукции, которая в этот список не входит. Таким образом, считает Беспалов, роста цен избежать едва ли получится.

При этом, по его мнению, закупить лекарство на всю жизнь — «совершенно нереалистичная» задача. Он посоветовал рассмотреть аналоги в случаях, когда это возможно.

«К тому же с помощью замещения импортных препаратов можно сэкономить достаточно приличную сумму, ведь российские аналоги стоят в среднем почти в три раза дешевле иностранных при идентичном качестве», — заключил Николай Беспалов.

Напомним, накануне в российском Минздраве заявили, что в стране не наблюдается дефицита поставок жизненно важных препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.