Россия отсрочила Белоруссии погашение госкредитов на несколько лет

Россия отсрочила погашение Белоруссией обязательств по госкредитам на пять-шесть лет. Об этом сообщил в воскресенье, 20 марта, министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

Россия отсрочила погашение Белоруссией обязательств по госкредитам на пять-шесть лет. Об этом сообщил в воскресенье, 20 марта, министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, часть платежей сместят по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для обеих стран.

«По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», — отметил глава белорусского Минфина.