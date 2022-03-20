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Россия отсрочила Белоруссии погашение госкредитов на несколько лет
Россия отсрочила погашение Белоруссией обязательств по госкредитам на пять-шесть лет. Об этом сообщил в воскресенье, 20 марта, министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

Россия отсрочила погашение Белоруссией обязательств по госкредитам на пять-шесть лет. Об этом сообщил в воскресенье, 20 марта, министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, часть платежей сместят по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для обеих стран.

«По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», — отметил глава белорусского Минфина.