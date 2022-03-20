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Под Мариуполем погиб замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий
Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий погиб в бою под Мариуполем в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий погиб в бою под Мариуполем в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По словам Алтабаевой, Севастополь понес «тяжелую, невосполнимую потерю».

«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования», — написала Алтабаева в своем Telegram-канале.

В 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, в 1993-м отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. В 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.