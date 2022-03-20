На Украине приостановили деятельность оппозиционных партий

СНБО Украины приостановил деятельность ряда партий, включая ОПЗЖ и «Партию Шария». Об этом в субботу, 19 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

СНБО Украины приостановил деятельность ряда партий, включая ОПЗЖ и «Партию Шария». Об этом в субботу, 19 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишут «Известия».

Совет национальной безопасности и обороны Украины на время военного положения в стране остановил любую деятельность ряда политических партий.

Речь идет о фракциях «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Зеленский поручил министерству юстиции «немедленно в установленном порядке» прекратить деятельность этих политических сил.

Верховная рада Украины продлила действие военного положения на Украине с 26 марта еще на 30 суток.