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Мишустин поручил выделить средства компаниям, трудоустраивающих молодежь
Кабмин распорядился выделить субсидии для организаций, которые предоставят рабочие места молодежи. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кабмин распорядился выделить субсидии для организаций, которые предоставят рабочие места молодежи. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает в воскресенье, 20 марта, пресс-служба кабмина.

Субсидия составит три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Господдержку в рамках программы смогут получить компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу людей в возрасте до 30 лет.

«В их числе — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Работодатель сможет получить первый платеж спустя месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца и третий — через полгода. Для этого работодатель должен обратиться в центры занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После нужно подать заявление в Фонд социального страхования.