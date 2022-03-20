Франция заморозила активы Центробанка России на 22 миллиарда евро

Власти Франции заморозили средства Центробанка России на сумму 22 млрд евро. Также заморожены счета и недвижимость частных лиц, которые попали под санкции Запада. Средства на счетах частных лиц заморожены на 150 миллионов евро.

Власти Франции заморозили средства Центробанка России на сумму 22 млрд евро. Также заморожены счета и недвижимость частных лиц, которые попали под санкции Запада. Средства на счетах частных лиц заморожены на 150 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Об этом министр заявил в эфире радиостанции RTL. Мэр отметил, что на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 гражданам России.