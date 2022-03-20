\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
Пнд, 21
Втр, 22
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
2 353
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
3 042
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
4 023
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
3 581
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Франция заморозила активы Центробанка России на 22 миллиарда евро
Власти Франции заморозили средства Центробанка России на сумму 22 млрд евро. Также заморожены счета и недвижимость частных лиц, которые попали под санкции Запада. Средства на счетах частных лиц заморожены на 150 миллионов евро.

Власти Франции заморозили средства Центробанка России на сумму 22 млрд евро. Также заморожены счета и недвижимость частных лиц, которые попали под санкции Запада. Средства на счетах частных лиц заморожены на 150 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Об этом министр заявил в эфире радиостанции RTL. Мэр отметил, что на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 гражданам России.