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Аудитория Instagram после блокировки соцсети в России снизилась на 16%
Исследовательская компания Mediascope по просьбе РБК подсчитала, как изменилась посещаемость соцсетей после 24 февраля в России. Запрос был актуален из-за ограничений работы некоторых из них.

Исследовательская компания Mediascope по просьбе РБК подсчитала, как изменилась посещаемость соцсетей после 24 февраля в России. Запрос был актуален из-за ограничений работы некоторых из них.

Аналитика Mediascope показала, что после блокировки Instagram (внесен в список запрещенных сайтов), аудитория соцсети снизилась на 16%. На следующий день введения ограничения им пользовалось около 34 млн россиян. Для сравнения — 24 февраля 39 миллионов. При этом пика ежедневной аудитории за три недели Instagram достиг 14 марта — в день блокировки.

До блокировки Facebook (внесен в список запрещенных сайтов) сервисом ежедневно пользовались около 10 млн россиян. После введения ограничений аудитория постепенно снизилась до 6 млн.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» показали рост — с 46 до 50 млн и с 20 до 21 млн пользователей соответственно.

Посещаемость Telegram увеличилась из-за того, что вырос интерес к новостным каналам с начала спецоперации на Украине. 24 февраля аудитория в России в день составляла 31 млн человек, 15 марта — уже 45,5 млн.