Аудитория Instagram после блокировки соцсети в России снизилась на 16%

Исследовательская компания Mediascope по просьбе
Аналитика Mediascope показала, что после блокировки Instagram (внесен в список запрещенных сайтов), аудитория соцсети снизилась на 16%. На следующий день введения ограничения им пользовалось около 34 млн россиян. Для сравнения — 24 февраля 39 миллионов. При этом пика ежедневной аудитории за три недели Instagram достиг 14 марта — в день блокировки.
До блокировки Facebook (внесен в список запрещенных сайтов) сервисом ежедневно пользовались около 10 млн россиян. После введения ограничений аудитория постепенно снизилась до 6 млн.
«ВКонтакте» и «Одноклассники» показали рост — с 46 до 50 млн и с 20 до 21 млн пользователей соответственно.
Посещаемость Telegram увеличилась из-за того, что вырос интерес к новостным каналам с начала спецоперации на Украине. 24 февраля аудитория в России в день составляла 31 млн человек, 15 марта — уже 45,5 млн.