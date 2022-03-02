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Здание на улице Островского в Рязани реконструируют под офтальмологическую клинику
В проект также входят реализация парковочных мест и благоустройство территории.

Здание № 93 на улице Островского в Рязани реконструируют под офтальмологическую клинику «Око». Публичные слушания об использовании участка для амбулаторно-поликлинического обслуживание в зоне предприятий IV и V класса опасности прошли во вторник, 1 марта.

Заявитель пояснил, что сейчас клиника находится на территории больницы Семашко.

По его словам, в здании планируют сделать: ординаторскую, перевязочную, предоперационную, стерилизационную, операционную, три палаты, диагностический и офтальмологический кабинет, кабинет ультразвукового исследования глаза, доврачебного осмотра и детской офтальмологии, регистратуру, два кабинета врача офтальмолога и салон оптики.

Также в проект входят реализация парковочных мест и благоустройство территории.