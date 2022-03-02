В Воронеже первоклассник умер во время уроков

На теле ребенка не обнаружили следов телесных повреждений. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Воронеже первоклассник умер во время уроков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении СУ СКР.

Трагедия произошла в среду, 2 марта, в городской гимназии № 2. Восьмилетний мальчик скончался во время занятий. На теле ребенка не обнаружили следов телесных повреждений.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сообщается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допросили родителей ребенка, сотрудников учебного заведения и других свидетелей.