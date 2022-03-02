В Спасском районе закрыли понтонную переправу через Оку

С 20:00 среды, 2 марта, до 09:00 четверга, 3 марта, по техническим причинам закрыли движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района.

В Спасском районе закрыли понтонную переправу через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

С 20:00 среды, 2 марта, до 09:00 четверга, 3 марта, закрыли движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района.

На месте выставили предупреждающие знаки.

В МЧС уточнили, что дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога.

Переправу закрыли по техническим причинам.