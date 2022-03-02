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В Скопине осудили 23-летнего парня за уклонение от армии
Установлено, что 23-летний местный житель в период с 2018 по 2021 годы уклонялся от службы в армии. При этом он не имел законный оснований для освобождения службы.

В Скопине вынесли приговор 23-летнему «уклонисту». Подробности в среду, 2 марта, привела пресс-служба регионального СУ С. К. России.

Установлено, что 23-летний местный житель в период с 2018 по 2021 годы уклонялся от службы в армии. При этом он не имел законный оснований для освобождения службы. Лишь узнав, что на него возбудили уголовное дело, подозреваемый пришел к следователям с явкой с повинной.

В отношении скопинца возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.