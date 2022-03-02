В Рязанской области задержали москвича, находящегося в федеральном розыске

66-летнего мужчину сотрудники Росгвардии задержали в Туме Клепиковского района.

В Рязанской области задержали москвича, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Туме Клепиковского района при патрулировании района росгвардейцы заметили подозрительного мужчину. Его задержали для проверки документов.

Выяснилось, что 66-летний житель Московской области находится в федеральном розыске. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.